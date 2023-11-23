«Подорожі без бар’єрів» — книжка про подорожі для дітей з аутизмом 

Для дітей з розладами спектра аутизму (РСА) створили книжку, яка допомагає підготуватися до першої подорожі.

Як інформує Amazing Ukraine.

В Україні у кожної 88 дитини* діагностують аутизм. Подорож для родин, що мають дітей з РСА, може стати важким випробуванням. Адже дорога, незнайоме оточення, нові звуки, запахи та інші подразники, що виходять за межі звичної рутини цих дітей, здатні викликати у них сильний стрес і складнощі.

Згідно з опитуваннями IBCCES**, 87% родин, що мають дітей з РСА, не подорожують. При цьому подорожі важливі для розвитку та соціальної адаптації дітей. Якщо вони організовані відповідно до потреб дітей зі спектра, то спонукають їх до навчання та засвоєння нових навичок.

Книжка «Подорожі без бар’єрів» є професійним посібником для підготовки до подорожей дітей з аутизмом. Вона створена в рамках спільного проєкту SkyUp, Join UP! та LEVCHYK SPECTRUM HUB, покликаного актуалізувати питання доступності подорожей, сприяти створенню комфортних і безпечних умов для відпочинку з дітьми з РСА.

«Ми віримо, що подорожі — це те, що допомагає нам жити і не втрачати здатності радіти життю навіть у найскладніші часи. Відкривати світ подорожей дітям є особливою насолодою для нас. Цей щирий дитячий захват і нестримні емоції ні з чим не порівняти», — коментує Маріанна Григораш, директорка з маркетингу SkyUp Airlines.

У книжці просто і доступно у форматі соціальної історії поетапно змальовується процес організації та здійснення подорожі. Вона допомагає дітям зрозуміти такі «складні дорослі речі», як що треба взяти з собою на море, як зареєструватися на рейс та пройти перевірку службою безпеки в аеропорту, що таке термінал і що там можна робити, як поводитися в літаку і таке інше.

Така методика подачі матеріалу є науково доведеною практикою і широко використовується в різних напрямках роботи з поведінкою. Її авторка, американська психологиня Керол Грей, присвятила своє професійне життя допомозі дітям з РСА.

«Велика цінність цієї брошури в тому, що вона розроблена спеціально для дітей з аутизмом, однак може бути напрочуд корисною для всіх дітей, що готуються до подорожі. Візуальні підказки легко зчитуються і є зручними навіть для нас, дорослих, коли ми дезорієнтовані в нових умовах чи країні. Прості картинки і зрозумілий лаконічний текст допоможуть попередити дитину про всі етапи польоту, які чекають на дитину в подорожі, і зможуть зменшити рівень тривожності від невідомих подій та подразників. Ця методична брошура буде дороговказом для вас і вашої дитини як під час підготовки до польоту, так і під час нього. Адже візуальний розклад створює відчуття впевненості, передбачуваного та орієнтації в кількості та тривалості подій», — Ганна Перекатій, поведінкова аналітикиня, психолог, засновниця центрів розвитку і соціалізації «СТАРТ».

Книжку-посібник можна безкоштовно завантажити на сайті SkyUp Airlines.

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