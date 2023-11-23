Відновлено ще дві школи пошкоджені внаслідок війни – Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури України оголосило про успішне завершення ремонтних робіт у двох школах, які зазнали пошкоджень в результаті військових дій. Це важливий крок у напрямку відновлення освітньої інфраструктури країни, що постраждала під час конфлікту.

Як передає Amazing Ukraine, про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Масштабну відбудову ліцеїв №26 та №1 у Житомирі здійснили у межах проекту «EU4UASchools: Build Back Better» який реалізується за сприяння ПРООН і фінансується Європейським Союзом. Спільними зусиллями ЄС, UNDP та Міністерства відновлення були відремонтовані приміщення і незабаром буде придбане необхідне шкільне обладнання.

«Послідовно працюємо над відновленням різних секторів інфраструктури – транспортної, енергетичної, житлової. Однією з важливих складових для повернення українців до гідного життя навіть в умовах війни є наявність сучасної і безпечної освітньої інфраструктури. За підтримки міжнародних партнерів маємо новий результат: завдяки відбудові ще двох шкіл понад 1000 учнів зможуть повернутися до навчання», – прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Під час робіт було замінено дах та вікна, проведено ремонт на горищі та в класах, усунені тріщини, а також встановлені відмостки, аби захистити фундамент будівлі від дощової води з даху.

Також учнів забезпечать партами, стільцями, дошками та книжковими шафами.

Нагадаємо, у лютому 2023 року UNDP запустила проект, що передбачає проведення ремонтних робіт у 50 школах, які зазнали пошкоджень внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Між Європейським Союзом та UNDP була підписана угода на суму €14 мільйонів.

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