Україна заблокувала зусилля рф у спортивних органах ЮНЕСКО

Україна здійснила рішучі кроки для блокування ініціатив російської федерації у спортивних комітетах під егідою ЮНЕСКО. Цей важливий крок свідчить про активну позицію України у світових міжнародних організаціях, особливо в контексті недавніх подій.

Як передає Amazing Ukraine, про це інформує Міністерство молоді та спорту України.

На виконання розпорядження Президента України №186/2023-рп представники Мінмолодьспорту та Національного антидопінгового центру за підтримки Постійного представництва України при ЮНЕСКО під час виборів до органів цієї організації, що відбулися у рамках 9-ої сесії Конференції країн-учасниць Міжнародної конвенції проти допінгу у спорті та 42-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, заблокували обрання представників рф до Ради Фонду ЮНЕСКО з питань викорінення допінгу у спорті та на посаду віце-президента Міжурядового комітету ЮНЕСКО з фізичного виховання та спорту (CIGEPS).

Міністерство молоді та спорту України продовжує роботу з іноземними партнерами, секретаріатами міжнародних організацій та Міністерством закордонних справ з метою недопущення представників росії до участі у робочих органах міжнародних організацій та виключення представників рф та рб з міжнародного спорту.

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