Нафтогаз отримав кредит від ЄБРР на 200 млн євро для зміцнення енергетичної незалежності України

“Нафтогаз України” залучив фінансування у розмірі 200 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Цей крок є частиною стратегії по підвищенню енергетичної безпеки та незалежності України. При цьому банк розділяє ризики з Норвегією та Нідерландами.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що минулого опалювального сезону “Нафтогаз” отримав від донорів 300 мільйонами євро. Фінансування є частиною пакету донорської підтримки у розмірі 500 мільйонів євро, включно з грантом від Норвегії.

Підписання угоди відбулося в Києві, ЄБРР представляв керуючий директор у справах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, а “Нафтогаз” — голова правління компанії Олексій Чернишов.

“Ми пишаємося нашою співпрацею з “Нафтогазом”, який також вдосконалює своє управління і, після труднощів у минулому, успішно завершив реструктуризацію своїх облігацій — ми готові підтримувати його і надалі”, — сказав Патроне.

Як пояснив Чернишов, допомога ЄБРР є дуже важливий крок до зміцнення енергетичної стабільності України в умовах воєнного часу.

“Я щиро вдячний ЄБРР та Маттео Патроне за співпрацю та послідовну підтримку України в цей складний час”, — сказав Чернишов.

Як пояснили в ЄБРР, підписання цієї угоди втілює в життя домовленості, досягнуті в червні на Конференції з питань відновлення України в Лондоні між президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Вона є частиною зусиль ЄБРР, спрямованих на зміцнення енергетичної безпеки країни — одного з п’яти інвестиційних пріоритетів підтримки ЄБРР реального сектору економіки України.

Усі інвестиції ЄБРР в Україні передбачають розподіл ризиків з донорами та партнерами, у цьому випадку з Норвегією та Нідерландами.

ЄБРР, який співпрацює з Україною вже понад три десятиліття, працюючи як над проєктами, так і над підтримкою реформ української влади, збільшив свою підтримку у воєнний час, зосередившись на енергетичній безпеці, життєво важливій інфраструктурі, продовольчій безпеці, торгівлі та підтримці приватного сектору.

Минулого місяця Банк виконав своє зобов’язання щодо виділення 3 мільярдів євро у 2022-23 роках. А на початку листопада директори звернулися до Ради керуючих із проханням схвалити збільшення капіталу на 4 млрд євро, що дозволить ЄБРР забезпечити значні та сталі інвестиції для України, а коли настане час для повної реконструкції, ще більше збільшити обсяги фінансування.

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