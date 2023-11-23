Євросоюз погодив надання 900 мільйонів євро Угорщині для вирішення питання щодо підтримки України

В четвер, 23 листопада, Європейський Союз затвердив виділення Угорщині 900 мільйонів євро авансових виплат в рамках замороженої нині частки фонду підтримки країни.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Reuters.

Таким кроком ЄС намагається подолати вето Будапешта на допомогу Україні.

Як пише агенція, до цього Європейська комісія призупинила доступ Угорщини до післяпандемічного економічного стимулювання ЄС через ознаки корупції та порушення демократичних принципів під час строку прем’єр-міністра країни Віктора Орбана.

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