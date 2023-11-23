Як збільшити шанси на видачу кредиту?

Отримати кредит з хорошими умовами не так вже й просто. Однак існує декілька принципів, які допоможуть вам збільшити свої шанси на оформлення позики.

Читай більше: Україна отримала десятий транш у розмірі 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС

Ми розкажемо чотири привали яких слід дотримуватись, щоб отримати 100-відсотковий кредит.

Перш за все, розрахуйте допустиме кредитне навантаження

Допустиме кредитне навантаження — це сума кредиту, яку ви можете без проблем виділяти із місячного бюджету сім’ї. Вважається, що оптимальним варіантом буде сума, яка забере не більше ніж 40% від вашого бюджету. У іншому випадку, сплата кредиту може негативно вплинути на якість вашого життя.

Сайт “Мінфін” рекомендує не брати кредит, який забиратиме більше ніж половину місячного доходу сім’ї. У такому випадку ви ризикуєте протермінувати виплату та накопичити ще борги, з якими потім важко буде впоратися самотужки.

Детальніше про кредити тут:

https://minfin.com.ua/ua/credits/online/

Подбайте про свою кредитну історію

Один із ключових факторів, що впливає на рішення банку щодо видачі кредиту — це ваша кредитна історія. Кредитна історія відображає вашу здатність повертати борги вчасно. Якщо ваша кредитна історія містить інформацію про ваші затримки платежів, прострочені платежі або інші відкриті кредити, це може відлякувати кредиторів. Щоб збільшити свої шанси, слід дбати про свою кредитну історію, своєчасно погашати позики і виконувати фінансові зобов’язання.

Не відправляйте багато заявок за один раз

Подача багатьох заявок на кредити одночасно може стати перешкодою для їх отримання. Кожна заявка перевіряється банком, і занадто багато запитів може спричинити погіршення вашої кредитної історії. Замість цього, розгляньте свої потреби та можливості, і подавайте заявку на кредит тільки в тих банках, які найбільше відповідають вашим потребам.

Ретельно дізнайтеся інформацію про кредитора

Перш ніж подавати заявку на кредит, добре вивчіть інформацію про кредитора. Різні банки і фінансові установи мають різні умови і вимоги до кредитування. Дізнайтеся про ставки, умови погашення, вимоги до кредитора і репутацію компанії. Це допоможе вам обрати найкращий варіант і підготувати необхідні документи та інформацію.

Отримання кредиту — це серйозний крок, який вимагає відповідального підходу і підготовки. Подбайте про свою кредитну історію, не робіть зайвих запитів, добре вивчіть інформацію про кредитора і розгляньте суму кредиту відповідно до свого прибутку. Ці кроки допоможуть вам збільшити свої шанси на успішне отримання кредиту та зробити цей процес більш ефективним і безпечним для вас.

Читай більше: