Даша Квіткова запрошує на свій великий благодійний івент «Під подушкою»

9 грудня у Києві відбудеться великий благодійний захід для всієї родини “Під подушкою”, присвячений Дню Святого Миколая. Ініціаторкою події стала інфлюенсерка та амбасадорка соціальних проєктів Даша Квіткова.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Благодійний івент має назву “Під подушкою” та приготував багато сюрпризів. Гостей чекає великий концерт за участі зірок, презентація дитячої книги від спеціального гостя, фотоспейс та зустрічі з агентами благодійності, якими стануть відомі інфлюенсери, а також встановлення рекорду України за наймасовіший танцювальний флешмоб.

В цей день в Respublika Park наживо прозвучать пісні ALEKSEEV, POSITIFF, Анна Трінчер, Michelle Andrade, TAYANNA, DEMCHUK, ROXOLANA. Ведучі заходу — співачка Оля Цибульська та Тимур Мірошниченко. Початок о 15:00.

Благодійний захід «Під подушкою» пройде у партнерстві з фондом “Таблеточки”, а його головною метою є збір на ліки для дітей, які ведуть свою власну війну з раком і через це проводять День Святого Миколая у лікарні.

«Друзі, я дуже чекала на цей день і нарешті готова розповісти вам про те, що ми з командою так натхненно готували останні декілька місяців. Мені болить серце за дітей, які всередині зараз переживають дві війни: в країні та зі здоровʼям. 9 грудня ми маємо можливість разом подарувати свято найменшим та зібрати кошти для діток, які сьогодні борються з раком і через це вимушені провести свята у лікарні. Вони, як ніколи потребують нашої з вами підтримки», — розповіла Даша Квіткова.

Приходьте 9 грудня усією сімʼєю у Respiblika Park та подаруйте свято найменшим! Вхід вільний.

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