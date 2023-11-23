На Харківщині музейники запускають ініціативу «301 справжній друг Сковороди», щоб зібрати ₴3 мільйони для порятунку меморіального комплексу філософа.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

«Команда музею запускає культурну ініціативу «301 справжній друг Сковороди», метою якої є зібрати ₴3 мільйони, об’єднавши навколо себе українців для збереження меморіального комплексу до моменту його повної реставрації», – йдеться у повідомленні.

У музеї наголосили, що після ракетного удару по музею Сковороди вціліла статуя філософа стала ще одним символом незламності українців.

«Наближається ще одна зима, а музей все ще не був законсервований. Що довше ми чекаємо, то більше він руйнується. Ми закликаємо підтримувати армію, бо вона зберігає життя тут і зараз. Донати на потреби ЗСУ першочергові. Та за можливості просимо долучитися до підтримки музею – культурної спадщини України, яка формує національну свідомість та зберігає памʼять для майбутніх поколінь», – пояснює команда музею.

До культурної ініціативи «301 справжній друг Сковороди» можуть долучитися представники бізнесу, медіа, діячі культури та небайдужі українці, відкривши власний збір від ₴5 тисяч. Кожен учасник власного збору в межах великої ініціативи отримає свій номер друга Сковороди, дизайн-віжуал зі своїм фото та номером для соцмереж та карабін зі своїм номером, як згадку про Спільнотворення та акт Дружби.

«Твій справжній друг Григорій Савич» — саме так сам Сковорода підписувався у листах до своїх друзів та учнів. 3 грудня відбудеться 301 рік з дня народження видатного українця, який вчив нас бути собою, жити «по натурі» — тобто за покликанням, робити те, до чого були народжені, та бути друзями один одному. Час і нам показати силу справжньої дружби Григорію Савичу та подарувати йому можливість знов відчути себе вдома», – вважає кураторка проєкту Настя Іщенко.

Організатори проєкту зазначають, що після перемоги на фундаменті зруйнованого планується створити новий сучасний український музей Г.С.Сковороди.

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