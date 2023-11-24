55 країн-членів ООН підтримали Декларацію до девʼяностих роковин Голодомору

Ініційовану Україною Декларацію до девʼяностих роковин Голодомору 1932-1933 років в ООН підписали 55 держав-членів ООН та делегація ЄС.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

“Я вдячний кожній державі-члену, яка зайняла цю принципову позицію. Важливо, що Голодомор привертає до себе підвищену увагу в ООН. Українська дипломатія продовжуватиме працювати над відновленням історичної справедливості та вшануванням жертв Голодомору”, — написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що кількість підписів різко зросла з часу попереднього такого документа у 2018 році.

“Жахи Голодомору мають служити чітким нагадуванням нинішнім і майбутнім поколінням про необхідність запобігання подібним звірствам і спробам використання їжі як зброї, яка є одним із ключових компонентів триваючої агресії Росії проти України”, — йдеться у дописі.

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