Зеленський ввів у дію санкції проти 150 фізичних осіб та 300 компаній

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо застосування економічних санкцій проти майже 150 фізичних осіб та понад 300 компаній.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Серед підсанкційних підприємств фігурує низка компаній із рф, ОАЕ, Узбекистану, Кіпру, Туреччини, Китаю, Мальти. До списку потрапили, зокрема, колишній секретар РНБО володимир сівкович, обвинувачуваний у катастрофі МН17 леонід харченко та екскерівник адміністрації президента рф анатолій чубайс.

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