Україна втретє візьме участь у Монреальському книжковім салоні

З 22 по 26 листопада Квебек перетворюється на центр літературного світу з проведенням 46-го Монреальського книжкового салону (Salon du livre de Montréal 2023), який є найважливішою книжковою подією в регіоні та наймасштабнішим франкомовним ярмарком у Північній Америці. Цьогорічний захід відзначається особливо, адже на ньому вже вдруге буде представлено національний стенд України. Організація української участі стала можливою завдяки підтримці посольства України в Канаді та співпраці з іншими партнерами.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

Салон відбудеться у трьох форматах: