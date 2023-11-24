рф могла накопичити до 900 далекобійних високоточних ракет напередодні зими – Ігнат

РФ напередодні зими могла накопичити до 900 далекобійних високоточних ракет, які може застосувати для атак України, зазначив в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як передає Amazing Ukraine, про це інформує Факти.

Так, кілька місяців вже немає таких обстрілів, як це було влітку. Якщо у підсумку рахувати, понад 100 ракет кожного літнього місяця приблизно використовувала. Вже в осінні місяці ті, що пройшли, таких інтенсивних обстрілів ракетами немає. Ми бачимо більше Х-59, Х-31. Але є теж Іскандер-М, Іскандер-К, – говорить він.

Ігнат зазначив, що, за інформацією Генштабу і Повітряних сил, восени країна-агресор на місяць використовує кілька десятків ракет для ударів по території нашої держави.

Потужності Росії ГУР озвучувало. 100 ракет на місяць вони можуть виготовляти. Тому можна зробити певний математичний висновок, що 870 чи, може, навіть 900 (ракет, – Ред.). Саме така кількість високоточних далекобійних, окрім авіаційних ракет (Х-59, Х-31, Х-35), а також Онікси, ракети С-300. Ми говоримо тільки про далекобійні ракети, – пояснив Ігнат.

З приводу заяви речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк щодо накопичення Росією у Криму до 800 ракет, він сказав, що мова йшла про весь запас на території РФ та на окупованих територіях. Зокрема, він не відкидає, що якась кількість ракет може перебувати на півострові.

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