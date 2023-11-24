Повінь – зміна системи

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Як повернути форму після зими?

24.11.2023

Восени та взимку багато людей зменшують частоту своїх фізичних навантажень або взагалі відмовляються від них. Якщо ми також не подбали про здорове харчування, варто замислитися над тим, щоб повернутися у форму вже сьогодні. Люди, які мало рухаються і харчуються переробленою їжею, частіше втомлюються, мають проблеми зі сном, погіршену концентрацію уваги, менш стійкі до стресу і частіше хворіють.

Як швидко повернутися у форму?

Після осінньої та зимової ліні настав час повертатися у форму. Нам потрібно відрегулювати свій енергетичний баланс і зміцнити організм. Тим, хто не сильно набрав вагу, але втратив м’язи, варто почати зі зміни калорійності раціону. Їм також потрібно займатися спортом 8-10 разів на місяць приблизно по 30-45 хвилин.

Тим, хто, на жаль, нещодавно набрав велику вагу, слід дотримуватися здорового харчування, стежити за калорійністю і якістю їжі, і почати з легких вправ, таких як йога або ходьба. Не варто одразу починати з виснажливих тренувань, оскільки наш організм не зможе з ними впоратися. Важливою є регулярність, ми повинні займатися щодня. Ми також можемо збагатити свій раціон продуктами, які містять біологічно активні сполуки, наприклад, солі та мінерали, вітаміни, жирні кислоти, фітохімічні речовини, амінокислоти та пробіотичні бактерії.

Харчові добавки у процесі одужання

Ще одним важливим питанням, яке допоможе нам повернути форму та фігуру нашої мрії, є правильне харчування. Варто здати аналізи і перевірити, чи не бракує нам, наприклад, магнію, калію, вітаміну D або заліза. Необхідно буде поповнити дефіцит вітамінів і мінералів.

Достатній рівень вітаміну D надзвичайно важливий для правильного функціонування нервової, імунної, ендокринної та кісткової систем.

Дефіцит калію або магнію, який часто спостерігається при неправильному харчуванні, впливає на підвищення кров’яного тиску, роботу м’язів і мозку.

Ще однією важливою поживною речовиною є омега-3 жирні кислоти, функція яких полягає в регулюванні життєво важливих фізіологічних процесів і протизапальній дії.

Далі йдуть амінокислоти, наприклад, цитрулін, функція якого полягає в розширенні кровоносних судин, карнітин, який бере участь у жировому обміні, і креатин, який покращує регенерацію.
Варто збагатити раціон, серед іншого, куркумою і зеленим чаєм, які мають сильну антиоксидантну дію і полегшують значну кількість захворювань і недуг.

Останніми роками також зростає інтерес до правильних штамів бактерій, або пробіотиків, які можуть бути корисними при лікуванні ожиріння, проблем з надмірним вмістом цукру, аутоімунних захворювань, атеросклерозу та психічного здоров’я. Вибір правильних штамів найкраще узгодити з фахівцем або лікарем.

Варто зазначити, однак, що однією з найпоширеніших дієтичних добавок є магній, оскільки він є дуже важливим мікроелементом в організмі людини. Тому варто обирати правильну добавку відповідно до стану свого здоров’я та поповнювати дефіцит, зокрема, цього поживного елемента. Пропозиція магазину ALLNUTRITION багата, серед іншого, на цей елемент – https://allnutrition.ua/mahnii-k1069.html, а завдяки великій різноманітності кожна людина може знайти відповідну добавку для себе.

Від чого ми повинні відмовитися?

Якщо ми хочемо повернутися у форму, нам потрібно відмовитися від переробленої їжі, такої як чіпси та печиво, і почати їсти здорові обіди замість фаст-фуду і готових страв, які можна розігріти в мікрохвильовій печі. Відмовтеся від висококалорійних закусок, кольорових напоїв і надлишку алкоголю.

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