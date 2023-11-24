Україна ініціювала створення спільних медичних комісій для полегшення процесу обміну полоненими

Україна здійснила значний крок у напрямку поліпшення процесу обміну полоненими, ініціювавши створення змішаних медичних комісій. Ці комісії мають на меті сприяти більш ефективному та гуманному механізму обміну полоненими. Для повноцінного функціонування цього механізму необхідно, щоб ворожа сторона також сформувала аналогічні комісії. Очікується, що це сприятиме прозорості та справедливості в процесі обміну, а також забезпечить належний медичний догляд для усіх полонених.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

Представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Національного інформаційного бюро, СБУ, Держприкордонслужби, Червоного Хреста та військових частин зустрілися з родинами оборонців острова Зміїний.

“Рідних хвилює зупинка в здійсненні репатріації військовополонених з обох боків. Тож представникам МКЧХ було адресовано чимало питань, які стосувалися візитів до місць утримання українських воїнів, їхнього стану, забезпечення теплими речами та іншою гуманітарною допомогою”, – йдеться в повідомленні.

Родичі військовополонених заявили, що готові звертатися до будь-яких міжнародних організацій та третіх країн для того, аби питання повернення захисників України зрушило з місця.

Своєю чергою представник Уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко поінформував, що Україна сформувала змішані медичні комісії, які покликані сприяти обміну українських полонених.

“Однак для того, аби цей механізм запрацював, їх має створити й ворожа сторона”, – наголосили в Офісі уповноваженого.

Там повідомили, що діяльність у поверненні захисників додому стикається з російським небажанням здійснювати повернення навіть своїх громадян.

Утім родичів полонених запевнили, що робота з повернення захисників додому триватиме.

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