Генератор или зарядная станция: что лучше и как выбрать

Многих украинцев предсказуемо беспокоит угроза длительных отключений электроэнергии или же полного блэкаута. Вопрос покупки альтернативного источника энергии, способного закрыть все потребности в «темные времена», как никогда актуален.

И вот на этом моменте возникает дилемма — купить генератор или зарядную станцию? Поскольку речь идет о достаточно дорогостоящей покупке, ошибка может сильно ударить по бюджету. Пришло время узнать ключевую разницу между этими устройствами.

Место жительства имеет значение

Интриги в выборе нет. Для жителей частных домов оптимальным вариантом является покупка генератора. А вот владельцам квартир больше подойдет зарядная станция. И речь идет не только о габаритах устройств. Такой подход к выбору основан на принципах их работы.

Генератор

В зависимости от типа используемого топлива есть бензиновые, дизельные или газовые генераторы. И владельцу устройства важно постоянно иметь дома определенный запас топлива. Соответственно, потребуется место для хранения канистр или баллонов. Возможно ли в квартире хранить бензин или другое горючее? Нет. Мало того, что по жилью будет распространяться неприятный запах, так еще и эти емкости являются пожароопасными.

В зависимости от мощности, на один день работы генератора потребуется от 5 до 10 л топлива, которое важно хранить в проветриваемом помещении подальше от источников тепла.

А теперь самое главное: в процессе сжигания топлива выделяется угарный газ, который несет прямую угрозу жизни человека. Поэтому такие агрегаты всегда устанавливаются на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 м до стены дома или другой поверхности, которая может воспламениться.

Главное преимущество генераторов: она абсолютно независимы от наличия электроэнергии и помогут пережить даже самый длительный блэкаут.

Зарядные станции

По сути, зарядная станция — это очень емкий повербанк, который может зарядить не только смартфон, но и поддержать работу нужных бытовых приборов. Главное выбрать устройство нужной мощности. Учитывать нужно два параметра: пусковая и рабочая мощность. Например, чтобы запитать холодильник, потребляющий 200 Вт, нужно воспользоваться следующей формулой:

рабочая мощность R=200 Вт;

пусковая мощность S=200 Вт*4=800 Вт.

Таким образом, чтобы обеспечить 3 часа работы холодильника, нужно приобрести зарядную станцию с рабочей мощностью более 600 Вт, пиковой – от 800 Вт.

Стартовая мощность может быть и больше, поэтому перед покупкой станции лучше сделать замеры: отключить все приборы в доме, а потом запустить только холодильник. На электронном счетчике отобразится реальное пусковое потребление.

Зарядные станции работают тихо, не выделяют в воздух вредных веществ и не приносят других неудобств. Но со временем их ресурс исчерпывается и им требуется подзарядка. Если речь идет о плановых отключениях электроэнергии, то будет несложно поддерживать заряд аккумулятора станции и продолжать ее использование при необходимости.

А вот когда речь идет о длительном блэкауте, уже нужно будет искать ближайший пункт с генератором для пополнения энергии. Поэтому желательно сразу выбирать устройство, габариты и вес которого позволят легко переносить его в руках.