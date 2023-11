“Батьківська Хата. Homestead”: мистецький проект, що став символом дипломатії в підтримку України

Проєкт “Батьківська Хата. Homestead ” виявився не тільки художнім досягненням, але і справжньою дипломатичною ініціативою, яка об’єднала громади, організації та індивідів з різних частин світу на підтримку України в її боротьбі за незалежність та справедливість. Науковий підхід до вивчення української культури та традицій сприяє їх збереженню та популяризації серед широкої аудиторії.

Команда ” Батькіаська Хата. Homestead “, а саме Наталка Стургіл, Світлана Задоровська та Оленка Браво, та за підтримки партнерів Катерини Войнової, Валерія Лещинського, та Романа Білявського, за останній рік вклала величезні зусилля у підтримку України та наших захисників. Організували ряд виставкових виставкових подій проекту та показів автентичного одягу із приватної колекції Наталки Стурджіл, які відбулися у різних країнах, включаючи Швейцарію, Францію, Канаду, США (Техас, Колорадо та Джорджію), а також в Україні.

Під час цих заходів команда проекту активно збирали кошти для підтримки наших захисників та продовжують нашу боротьбу на культурному та інформаційному фронті за правду та перемогу. Діяльність пректу охопила широку географію та допомогла зберегти та поширити українську культуру у всьому світі.

Як заазначає Оленка Браво, ці заходи були можливі завдяки партнерам, серед яких особливе місце належить Катерині Войновій, яка не лише співорганізувала заходи в місті Остін, Техас, але й активно підтримує проєкт “Батьківська Хата. Homestead.”

Однією з найяскравіших подій стало святкування музики, мистецтва та миру, яке відбулося у самому серці Техасу, під час Концерту до Дня Миру 2023 у приміщенні Капітолія штату Техас. Ця подія об’єднала різноманітний культурний спадок України та творчість місцевих жителів Остіну, висвітливши єдність та стійкість в часи війни.

Унікальний внесок у подію внесли художниця Альона Модлєска та художниця з Києва Світлана Севостьянчик, їхні твори перетворили Капітолій у справжнє святилище мистецтва та культури.

Концерт до Дня Миру 2023 відбувся в важливий день – вихідні перед Міжнародним Днем Миру ООН. Обрана дата підкреслила нашу волю подолати виклики в часи війни та робити світ кращим місцем для всіх.

Також дуже значущою подією у Остіні стало, знову ж таки, партнерство з Катериною: участь нашого проєкту і показ автентичного вбрання з колекції Наталки на Фестивалі “South by Southwest” під вправне керівництво Оленки. Це один із найбільших та найвпливовіших культурних, технологічних та медіафестивалів у світі. Фестиваль щорічно збирає талановитих митців, інноваторів та технологічних експертів з усього світу

Він проводиться щорічно в Остіні, Техас, США. цього року, окрім відомих всьому світу фігур, також були виступи і українських гуртів: Kalush Orchestra, Козак Сіромаха, гурти «Kazka» та Balaklava Blues. Саме під час цієї платформи і був представлений наш проєкт разом із показом автентичного одягу під живе виконання українського етно-гурту “Balaklava Blues”, та привернув увагу представників Конгресу, міжнародних технологічних спільнот та відомих особистостей. Серед гостей були консул України Віталій Тарасюк, Президент і Головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund Ярослава Джонсон, представники Capital Factory, TECH RANCH, Q-Branch, AT&T, Adobe, Google, Twitch, Meta та Coinbase.

На захід також завітали представники Естонської національної делегації та представники технологічних компаній з Японії, Литви та Великої Британії. Ця подія стала ідеальною платформою для презентації української культури на міжнародному рівні та сприяла популяризації нашого проєкту.

Взяли участь у урочистому благодійному закритому дипломатичному заході з нагоди 32-ї річниці Дня незалежності України « The Independence Day of Ukraine celebrating the Brave Spirit of Ukrainian People» у Гʼюстоні, Техас.

«Одним із центральних елементів заходу став благодійний “тихий аукціон” на якому були представлені різноманітні предмети та послуги від донорів з метою збору коштів на допомогу Україні. Дякуючи організації Artwinery учасники аукціону мали можливість придбати Артемівське ігристе вино яке після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну було евакуйовано з Бахмуту. На заході було проведено показ етнічного українського одягу Наталки Стурджіл за постановки і організаціі показу Оленки Браво та виставкові роботи Батьківська Хата. Homestead. які відігралі важливу роль у презентації української культури та національної ідентичності» – процитував генеральний консул у місті Гюстон Віталій Тарасюк»

На заході була представлена інформативна виставка благодійної організації Daar Foundation та роботи відомих українських митців, таких як Дмитро Кришовський, Ольга Гайдаміка, Ярослав Зайцев та Вікторія Зубенко. Також був представлений проєкт “Берегині” Світлани Севостьянчик. Отримали офіційні привітання від Губернатора штату Техас Грега Ебботта, прокламацію від голови Комітету Палати представників у закордонних справах, конгресмена Майкла Маккаула, Конгресвумен і члена Українського Кокусу Шіли Джексон Лі, прокламацію від мера міста Гʼюстон Сільвестера Тернера та прокламацію від мера міста Остін Кірка Уотсона.

«Захід відвідали військові Бригадний Генерал Е.А. “Бадді” Грантем, Командувач, 2-а Бригада, Техаська Національна Гвардія, Капітан Кіт Доногью, Командир Гавані-Галвестонського узбережжя, представники дипломатичного корпусу, представники офісів конгресменів, представники великого бізнесу та української громади Техасу» – завершив свою промову ген консул.

Відвідали, як почесні гості найбільший фестиваль в Денвері завдяки громаді Ukrainians of Colorado та Ірині Шаталов. Ми представили наші проекти з Техасу та мали можливість послухати виступи наших україно-техаських виконавців, таких як Александр Павлік та Олександр Сєдин. Фестиваль зібрав понад 2000 осіб і призначені гроші були відправлені в Україну. На заході були присутні мер міста Майк Джонстон та конгресмен Джейсон Кроуз.

Один із яскравих моментів став День Вишиванки, який відзначали у різних куточках світу, зокрема у Ванкувері, Канада, Г’юстоні, Техас, Атланті, Джорджія, та звісно в Україні. Наприклад, в Г’юстоні ми влаштували потужний благодійний захід “День Української Культури у Г’юстоні” в Ecclesia Houston при підтримці Consulate General of Ukraine. На ньому представили “Батьківська Хата. Homestead.” та виступала співачка Bria Blessing. Експозиція проєкту тривала понад 2 місяці та зібрала понад 10 000 глядачів і більше ніж 50 000 доларів. У грудні ми також плануємо благодійний продаж цих робіт, щоб продовжити збір коштів для України.

Ці заходи вкрай важливі, оскільки їх цільова аудиторія – це саме американці. Підтримка України американськими громадянами стає все важливішою в контексті майбутніх виборів. Ми стежимо за тим, щоб показати та довести значущість України як символу справедливості, незалежності та інших важливих американських цінностей на світовій арені.

Розповідає Оленка Браво, що проєкт був представлений кілька разів в Україні. Особливо важливою була виставка, організована Центром фольклору та етнографії Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, під патронатом Володимира Васильовича Щибрі, кандидата історичних наук, етнолога та колекціонера народного одягу. Ця подія отримала велике визнання, оскільки проєкт був представлений в самому центрі української етнокультури і сприймався як історично важливий науковий внесок. Тобто ми не просто працюємо у красивому проєкту, ми маємо потужне наукове підґрунтя.

Проєкт “Батьківська Хата” настільки розширився, що на даному етапі ми займаємося оформленням документів для створення неприбуткової організації – коментує Оленка Браво.

Також, в межах проекту відкрили першу українську школу в Сан-Антоніо, провели адвокацію на користь України в Капітолійському комплексі у Вашингтоні, організували мітинги, включаючи один з найбільших мітингів до річниці з початку повномасштабного вторгнення. Ми також активно проводили заходи зі збору коштів для підтримки української громади у місті, відзначали День Незалежності. Однією з найважливіших подій року стало одобрення міською владою назви вулиці на український спосіб!

Під час делегації до Вашингтона, яка мала метою адвокатувати за українські інтереси у Білому домі, ми передали друковані матеріали американським конгресменам, включаючи сенатора Техасу Теда Круза.

Ця ініціатива виявилася надзвичайно важливою для подолання інформаційного прогалину та донесення української ідентичності до американської влади. Передача листівок та матеріалів з українською символікою важливим чином сприяє посиленню свідомості та розумінню української культури серед американських законодавців.

Зараз ведеться зйомка третього сезону проєкту, де українські діаспоряни в автентичному вбранні фотографуються на тлі видатних пам’яток різних американських міст. Нагадаємо, що в класичному варіанті зйомок в Україні є порід 40 епізодів, що дорівнює понад 200 фото. Цього року зйомки не були дуже активними, бо ми займалися саме організацією подій. але ми відзняли відому українську блонерку – скрипальку у Лос – Анжелісі – Кароліну Проценко, іншу чарівну українську у Денвері, плануємо зйомку у Нью- Йорку. На даному етапі за останні 1,5 року відзняли: Флоріду, Джорджію, південну Кароліну, Техас… дуже кортить нарешті доїхати до міста, де зосереджена найбільша українська громада, а саме у Чикаго, тож якщо ви бажаєте зробити показ автентичної однієї з найбільшої колекції у США Наталки Стурджіл, та нашого проєкту, а також відзняти Чикаго для памʼяті на роки у проєкті, напишіть нам! Бо з роками цей проєкт буде набирати ще більшої значущості. зараз, ще є живі свідки багатьох історичних подій, але ж кожним днем їх стає менше. І за 50 років, 100 років історію будуть вивчати вже за нашими знімками. І як ми зазначали раніше, унікальність нашого проєкту саме у поєднанні вбрання, архітектури, ремесл і автентичного співу – коментує Оленка Браво.

Світова історія показує, що конфлікти та загрози починаються не танками, а поступовим знищенням культур, мови, традицій та ідентичності народів. Український проєкт “Батьківська Хата. Homestead” у Сполучених Штатах стоїть на захисті культурної спадщини та важливості збереження ідентичності українського народу.

Над статтею працювали: Оленка Браво, Катерина Воінова, Наталка Стурджіл, Світлана Задоровська.

