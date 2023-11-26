У ДСНС показали наслідки масованої атаки дронів рф на Київ – ФОТО

У Солом’янському районі столиці сталося руйнування даху дитячого садку, а у Дніпровському районі сталося падіння уламка на сходову клітину 27 поверхового житлового будинку.

Як інформує Amazing Ukraine.

У ніч на 25 листопада російські окупаційні війська атакувала Київ дронами-камікадзе. Внаслідок падіння уламків постраждали кілька людей, виникли пожежі у різних районах столиці.

Головне управління ДСНС України у м. Києві повідомило, що падіння уламків зафіксовано у Солом’янському та Дніпровському районах столиці.

Загалом цієї ночі рятувальники виїжджали на виклики з ліквідації наслідків ворожих обстрілів 15 разів.

«Солом’янський район: сталося руйнування даху дитячого садку на площі 100 кв. м, ліквідовано пожежу трьома осередками на площі 2 кв.м;

За іншою адресою, сталося падіння уламка біля пʼятиповерхівки, внаслідок вибухової хвилі пошкоджено 4 автомобілі та вибиті вікна в будинку з 1 по 5 поверхи. На 2-му поверсі фахівці ДСНС врятували 2 жінки, які були заблоковані в квартирі.

Дніпровський район, сталося падіння уламка на сходову клітину 27 поверхового житлового будинку, також пошкоджено технічний поверх», – сказано у повідомленні.

Рятувальники додали, що на місці подій було залучено 81 рятувальників та 17 од. техніки.

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