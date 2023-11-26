Латвія готова долучитися до переговорів із розблокування кордону України та Польщі

Глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш під час телефонної розмови з міністром з європейських питань в уряді Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на кордоні з Україною через протест польських перевізників, та висловив готовність допомогти.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

«Міністр закордонних справ повідомив про готовність Латвії долучитися і сприяти пошуку виходу із ситуації», – зазначає МЗС Латвії.

Міністри двох країн також обговорили майбутній саміт Євроради, де мають розглядатися питання щодо відкриття з Україною переговорів про вступ до ЄС.

Каріньш підтвердив тверду підтримку Латвією України. За його словами, Україна належить до Європи, тому Латвія виступає за початок переговорів про вступ України до ЄС уже цього року.

Співрозмовники також обговорили співпрацю між Латвією та Польщею в межах ЄС та майбутній розвиток ЄС.

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