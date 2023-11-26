Green Grey їде в тур з українською програмою “Як ти, друже?”, щоб зібрати кошти на біонічний протез для героя

Green Grey їде в тур з новою програмою з піснями українською містами України: Львів, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Харків. Головна мета туру – зібрати 30 000$ на біонічний протез ноги Станіславу Зорію – герою, що втратив кінцівку у важкому бою під Бахмутом. Гурт вважає, що ціль цілком досяжна і запрошує всіх фанів долучитися.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артистів.

Квитки на концерти в турі https://bit.ly/GreenGrey_Tour_2023

Благодійний Фонд Revived Soldiers Ukraine з 2015 року активно займається відновленням здоров’я українських Захисників зі складними випадками ампутацій кінцівок та важкими інфекціями у провідних госпіталях та протезних центрах США.

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