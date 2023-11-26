ЮНІСЕФ анонсував фінансування у розмірі 450 мільйонів доларів допомоги для прифронтових регіонів України

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) оголосив про надання фінансової допомоги в сумі 450 мільйонів доларів для підтримки регіонів України, які знаходяться у прифронтовій зоні. Ці кошти будуть спрямовані на поліпшення умов життя та надання необхідної підтримки місцевим спільнотам, які постраждали від військових конфліктів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Як зазначається, очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук провела робочу зустріч із заступником виконавчого директора ЮНІСЕФ Тедом Чайбаном.

“Обговорювали пріоритети співпраці у 2024 році. Одним із них залишається підтримка громад поблизу районів ведення бойових дій. Особливо дітей та їхніх родин”, — вказали у відомстві.

Чайбан висловив готовність організації допомагати відновлювати території, реагувати на гуманітарні потреби та сприяти доступу дітей до освіти.

Своєю Верещук запропонувала продовжити у наступному році співпрацю Міністерства реінтеграції, Міносвіти та ЮНІСЕФ щодо забезпечення ноутбуками дітей, які не мають змоги навчатися офлайн.

За словами посадовиці, цей проєкт добре зарекомендував себе цьогоріч. Діти із сільських громад деокупованих районів Харківщини та Херсонщини отримали 10 тисяч ноутбуків і тепер можуть повноцінно навчатися.

Серед інших важливих завдань є облаштування шкільних укриттів, відновлення водопостачання та підтримка центрів життєстійкості. Зокрема на Харківщині ЮНІСЕФ допомагає реалізувати проєкти зі створення 6 таких центрів. Вони з’являться у Чугуївській, Балаклійській, Пісочинській, Кегичівській, Красноградській, Валківській громадах.

Загалом наступного року на підтримку прифронтових регіонів Дитячий фонд ООН планує виділити 450 мільйонів доларів.

“Нашу співпрацю ми завжди ставимо у приклад. Тому що ЮНІСЕФ ухвалює рішення швидко і гнучко. Адекватно до ситуації, яка склалася на прилеглій до лінії фронту території. Завжди радимося, досягаємо консенсусу і дотримуємося слова. Це важлива умова подальших успішних дій”, — додала Верещук.

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