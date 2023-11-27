Новий етап підтримки: 3 млн євро від Швейцарії для Grain from Ukraine

Швейцарія оголосила про виділення понад 3 мільйонів євро на підтримку ініціативи “Grain from Ukraine”. Цей значний фінансовий внесок спрямований на підтримку українського аграрного сектора в ці складні часи. Кошти будуть використані для забезпечення стабільності та продовження експорту зернових культур з України, який є важливим для світового продовольчого ринку.

“Під час саміту з продовольчої безпеки в Києві президент Швейцарії Ален Берсе оголосив, що Швейцарія зробить свій внесок у допомогу постраждалим, перерахувавши 3 мільйони франків до Всесвітньої продовольчої програми”, — йдеться у повідомленні посольство Швейцарії в Україні.

Grain from Ukraine – ініціатива, започаткована Україною для підтримки експорту зернових культур під час воєнного конфлікту. Має важливе значення для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.