У Львові відновила роботу мистецька бібліотека

У Львові відновила роботу міська мистецька бібліотека, яка функціонувала із 1949 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Мистецька бібліотека є частиною Львівської муніципальної бібліотеки та зосереджена на осмисленні, колекціонуванні, висвітленні та визнанні мистецької літератури, артбуків, фотокниг, самвидавів, зінів та лімітованих художніх видань.

Бібліотека розташована в будинку з 1906 року. Під час ремонту в ній вирішили відновити автентичні розписи, а також зберегли пічки.

У мистецькій бібліотеці можна знайти велику колекцію книжок і періодичних публікацій у галузях сучасного мистецтва, архітектури, дизайну, фотографії, теорії та історії мистецтва та суміжних дисциплін. Окрім цього, до фонду бібліотеки вже належать публікації української та світової художньої літератури та дитячі видання про мистецтво. Окремим фокусом є артбуки та виняткові мистецькі видання.

Простір у центрі Львова поєднує унікальну книжкову колекцію, читальну залу, лекторій, коворкінг, виставковий простір та кав’ярню. «Сюди входять 15 видань, які в колекції бібліотеки, і також зібрали кілька з приватних колекцій. Ми зробили такий акцент саме на хендмейд», — розповіла Суспільне Львів кураторка мистецької бібліотеки Настя Леонова.

Над кураторською програмою Мистецької бібліотеки працює команда українського видавництва ist publishing. Директором став поет, прозаїк та перекладач Ростислав Кузик.

Щоб взяти книжки додому, достатньо прийти до бібліотеки й зареєструватись (для реєстрації достатньо паспорта чи Дії). У читальному залі можна читати мистецьку літературу. Переглянути фото з відкриття книгозбірні можна на її сторінці в інстаграмі.

Мистецька бібліотека працює за адресою Шота Руставелі, 8. Графік роботи: з 11:30 до 20:00 щодня, окрім понеділка.

Читай більше: