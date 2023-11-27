Мінцифри та ЛУН запустили мапу інтернет-провайдерів, готових до блекаутів

Міністерство цифрової трансформації разом з ЛУН Місто створили мапу, де можна легко й швидко перевірити, чи готовий ваш провайдер до можливих знеструмлень. Або знайти найближчого підготовленого й подати заявку на підключення. Це дасть змогу українцям краще підготуватися до зими й навіть в умовах блекаутів залишатися на зв’язку, працювати та вчитися онлайн.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зараз мапа доступна для жителів Києва. У планах — масштабувати її на інші великі міста України. Щоб кожен міг залишатися онлайн до 72 годин навіть в умовах відключень електрики.

На мапі доступний зручний функціонал. Ви зможете: