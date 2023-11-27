Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи

Володимир Зеленський, президент України, був визнаний як найвпливовіша особистість у Європі. Це визнання відображає його значний вплив на європейську та міжнародну політику, особливо в контексті його лідерства під час складних викликів. Зеленський здобув широку популярність та повагу за свою рішучість та мужність, виступаючи в якості ключового гравця на європейській арені.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українські новини.

За версією американського журналу Politico, Європа не тільки довіряє, але й захоплюється та наслідує Зеленського на відміну від попередніх президентів України. Politico пише, що Зеленський переконав Європу про її спільне з Україною майбутнє завдяки своїм навичкам спілкування.

“Лише подивіться, як європейські лідери, які відзначилися на виборах, біжать до Києва, щоб сфотографуватися з урочистим 44-річним хлопцем у його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Політики прагнуть бути поміченими поруч із ним. Його риторика різко висвітлює зловмисність російського режиму, проти якого він бореться, переконуючи більшу частину Європи — особливо в Берліні та Парижі — в те, що Москва не може бути партнером“, – йдеться у повідомленні.

Вміле використання Президентом соціальних мереж, традиційних медіа та західних культурних інституцій, зокрема поява на “Ґреммі” чи Каннському кінофестивалі, показало війну для Заходу та переконало лідерів і громадськість, що його боротьба також належить їм. Також главі держави вдалося “розморозити” шлях вступу країни до Євросоюзу, який був заморожений з 2013 року.

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