День Святого Миколая 2023: найкращі вірші для святкового настрою

У переддень Дня Святого Миколая 2023, ми підготували для вас добірку найкращих віршів, які допоможуть створити незабутній святковий настрій. Ці вірші, наповнені теплом та ніжністю, ідеально підходять для читання в колі родини, даруючи відчуття чарівності та радості свята.
Нічка таємнича,
Ніченька казкова
Приходить щороку
Й щораз загадкова.
Тільки раз у році
Нічка ця буває,
Коли Миколайко
Дари посилає.
***
Любий Отче Миколаю,
Ти усе про мене знаєш.
З висоти небес спустися,
Серця лагідно торкнися,
Освяти його Любов’ю,
Подаруй душі здоров’я.
Буду чемна і слухняна,
Все робитиму старанно.
Хочу, Отче, як і Ти,
Мир і Радість всім нести.
***
Ходить він завжди вночі
Має від дверей ключі,
Знає, хто живе і де,
Як себе щодня веде.
Чемним діткам, хоч потроху,
В чобітки та у панчохи
Він кладе потішки,
А нечемним — мишки!
Хто це? Швидко відгадай!
Це наш любий… (Миколай)
***
В український наш край
Йде Святий Миколай,
Через поле і ліс
Подарунки приніс.
Сняться діткам вві сні
Ті дарунки смачні,
Що залишить в кутку
В золотім чобітку.
***
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