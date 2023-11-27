День Святого Миколая 2023: найкращі вірші для святкового настрою

У переддень Дня Святого Миколая 2023, ми підготували для вас добірку найкращих віршів, які допоможуть створити незабутній святковий настрій. Ці вірші, наповнені теплом та ніжністю, ідеально підходять для читання в колі родини, даруючи відчуття чарівності та радості свята.

Нічка таємнича,

Ніченька казкова

Приходить щороку

Й щораз загадкова.

Тільки раз у році

Нічка ця буває,

Коли Миколайко

Дари посилає.

***

Любий Отче Миколаю,

Ти усе про мене знаєш.

З висоти небес спустися,

Серця лагідно торкнися,

Освяти його Любов’ю,

Подаруй душі здоров’я.

Буду чемна і слухняна,

Все робитиму старанно.

Хочу, Отче, як і Ти,

Мир і Радість всім нести.

***

Ходить він завжди вночі

Має від дверей ключі,

Знає, хто живе і де,

Як себе щодня веде.

Чемним діткам, хоч потроху,

В чобітки та у панчохи

Він кладе потішки,

А нечемним — мишки!

Хто це? Швидко відгадай!

Це наш любий… (Миколай)

***

В український наш край

Йде Святий Миколай,

Через поле і ліс

Подарунки приніс.

Сняться діткам вві сні

Ті дарунки смачні,

Що залишить в кутку

В золотім чобітку.

***

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