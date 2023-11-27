Women Power Forum: як зберегти жіноче психічне та фізичне здоров’я під час війни

2 грудня в Pochayna Event Hall відбудеться Women Power Forum – захід, присвячений темі жіночого здоров’я, краси та саморозвитку, відновленню ментального, фізичного і духовного балансу.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Усі спікери є дипломованими фахівцями у своїй галузі, серед яких: Наталія Лелюх – лікарка-гінекологиня, волонтерка, популяризаторка наукового підходу в медицині, Антон Семенов – відомий психотерапевт зі спеціалізацією на життєвих кризах, Володимир Науменко – міжнародний психолог та консультант ТВ-шоу, Владлєна Авєріна – лікарка-дерматологиня та косметологиня, Ксенія Возніцина – лікарка-неврологиня, лідерка в організації реабілітаційної допомоги ветеранам у сфері психічного здоров’я та інші. Взяти участь у форумі можна не тільки офлайн, алей онлайн – з будь-якого куточка світу!

Обставини сьогодення вимагають від української жінки бути сильною, успішною, продуктивною та незалежною, при цьому залишатися здоровою та врівноваженою. Але через постійний стрес війни страхи та біль накопичуються, стають причиною хвороб та гормональних збоїв і роблять жінку вразливою, позбавляють опори для себе самої та близьких. За словами організаторів, Women Power Forum – це спроба показати та обговорити різні чинники, які впливають на жіноче здоров’я, запропонувати дієві, перевірені інструменти для протидії стресу, які можна застосовувати навіть вдома.

“Вплив війни позначився на всіх сферах: самореалізація, материнство, робота, бізнес, стосунки. І здоров’я, на жаль, не стало винятком. Внаслідок щоденної дії стресу серед жінок почастішали випадки панічних атак, зросла кількість тривожних та депресивних розладів, емоційних зривів – і це все призводить до погіршення якості життя в цілому. Тому увага до теми жіночого здоров’я є нагальною потребою і гарантом повернення до норми. Робота зі стресом, вправи для стабілізації психоемоційного стану, консультації з психологом, фармакотерапія – це комплекс заходів, що допоможуть не лише нормалізувати внутрішній стан, а й повернути собі здатність ефективно налагоджувати всі сфери свого життя та досягати бажаних цілей. Здорова жінка (фізично та ментально) – це запорука емоційного балансу в родині, джерело любові та турботи для дітей, підтримка та натхнення для коханого чоловіка. А ще, саме ментальне здоров’я допомагає жінці реалізовувати свої таланти та розкривати потенціал її особистості на максимум”, – розповідає спікерка Women Power Forum, психологиня і сексологиня Юлія Дамочкіна.

“Війна – це надпотужний і тривалий стрес, який здатний вимкнути багато важливих функцій в жіночому організмі й створити проблеми зі здоров’ям. Війна впливає на бажання і можливість стати мамою, на стосунки в парі, збільшує ризик розвитку таких важких захворювань як цукровий діабет і остеопороз. Жіноче здоров’я впливає на майбутніх українців та українок. Тому, якщо можна чогось уникнути й щось попередити, не гаймо з початком”, – впевнена спікерка форуму, відома лікарка акушерка-гінекологиня Наталія Лелюх.

“У фокусі моєї роботи – соціалізація, тобто наявність та якість стосунків у нашому суспільству. Соціалізація дуже постраждала від війни та саме від наших жінок насамперед залежить, чи вдасться нам відновити та посилити наше суспільство, яке є головним чинником нашої незламності”, – додає інший провідний експерт, психотерапевт Антон Семенов.

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