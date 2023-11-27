У Києві встановлять головну ялинку країни на Софійській площі – Кличко

Сьогодні, 27 листопада, Рада оборони столиці ухвалила рішення встановити головну ялинку країни цього року, за традицією, на Софійській площі, інформує Amazing Ukraine.

“Місто грошей не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять коштом меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії”, — зазначив міський голова Віталій Кличко.

Відповідальність за встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення, пов’язане із цим, бере на себе ТОВ “ГЛОБАЛ-ДЕКОР”, – зауважив міський голова.

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