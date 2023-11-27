“Зроби крок. Чуйність перемагає насильство”: в Україні запустили кампанію з протидії домашньому насильству

З ініціативи Ольги Стефанішиної та Олени Зеленської 27 листопада розпочалася кампанія “Зроби крок. Чуйність перемагає насильство”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Служба Віце-прем’єр-міністра України.

З нагоди запуску в Українському домі у Києві відбулася презентація тематичної інтерактивної інсталяції, а також дискусія щодо проблематики домашнього насильства під час війни.

«Усі ми живемо зараз новинами з фронту, повідомленнями про обстріли, про постраждалих від російської агресії. І часто поза увагою залишаються інші повідомлення, за якими теж драми й трагедії. Що десь син побив батька, онучка – стареньку бабусю. Або що в Одесі серед вулиці чоловік побив дружину на очах у маленького сина під час прогулянки. Отже, поки країна бореться зі спільним агресором, дуже багато внутрішніх, родинних агресорів продовжують свої напади», — розповіла під час свого виступу Олена Зеленська.

Головна ідея кампанії полягає у тому, що з насильством допомагають боротися навіть маленькі кроки. Адже боротьбі з насильством не обов’язково приділяти багато часу та зусиль, достатньо звертати увагу на ситуації довкола і реагувати на них.

Ідея про маленькі кроки лягла в основу інтерактивної інсталяції. Вона містить головоломку, в якій приховані певні повідомлення – підказки, як діяти у випадку насильства. Крім того, учасники та учасниці залишили на інсталяції іменний стікер як символ підтримки боротьби з насильством.

Ольга Стефанішина відзначила, що протидія домашньому насильству має обʼєднати українців на тлі спільних переживань війни.

«Розв’язавши повномасштабну війну, росія намагається знищити не лише наші міста та будинки. Вони прагнуть зруйнувати нас ментально, психологічно. Постійні стреси, втрата роботи, розлука з близькими – часто громадянам важко самотужки впоратись з усім цим, що може перерости в домашнє насильство. Кампанія спрямована показати, що є шлях зцілення, кроки, які може зробити кожен, аби допомогти в ситуації насильства або зробити так, щоб такого насильства уникнути. Об’єднана нація небайдужих людей – це про нас», — зазначає Ольга Стефанішина.

Про важливість об’єднання, особливо в умовах, коли Україна продовжує боротися не лише із зовнішнім ворогом, але й протидіяти внутрішньому – зокрема, домашньому насильству, говорили і міжнародні партнери, які протягом багатьох років підтримують Україну.

«У контексті війни, яка все ще триває, збільшений ризик гендерно зумовленого насильства у суспільстві – це реальність. Трагічні наслідки такого досвіду не лише загострюють існуючі випадки домашнього насильства в сім’ях, а й стають каталізатором насильства в родинах, які раніше не зачіпала ця проблема. UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення надає велике значення співпраці з офісом Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у сфері протидії домашньому насильству в Україні. Ми переконані, що через спільні зусилля ми зробимо важливий крок у розірванні кола насильства», — зазначив Массімо Діана, Представник UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.

Учасники панельної дискусії зокрема обговорили, як повномасштабне вторгнення змінило виклики, пов’язані з домашнім насильством, та як з ними справляються відповідні органи. Говорили й про те, як вчасно розпізнати насильство та як реагувати і допомагати постраждалим. Особливу увагу приділити питанню, як розвивати небайдуже та інклюзивне суспільство, свідоме травм війни.

У заході також взяли участь: Оксана Жолнович, Міністр соціальної політики; Катерина Павліченко, заступник Міністра внутрішніх справ; Катерина Левченко, Урядова Уповноважена з питань гендерної політики; Массімо Діана, представник UNFPA в Україні; Гаель Вейсьєр, посол Франції в Україні та інші.

Після офіційного відкриття інтерактивна інсталяція, присвячена протидії насильству, буде встановлена в ТЦ Гулівер у Києві, і з 28 листопада по 2 грудня її зможуть відвідати всі охочі. Крім того, 4 грудня планується відкриття інсталяції у Дніпрі та 8 грудня у Львові.

Кампанія відбувається за ініціативи Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та за сприяння першої леді України. Реалізовується у співпраці з Урядовою Уповноваженою з питань гендерної політики та за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA).

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