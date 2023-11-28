10 людей загинули через погодні умови – МВС

В результаті екстремальних погодних умов, які останнім часом вразили Україну, зафіксовано загибель 10 осіб.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Ситуація викликала серйозну стурбованість серед відповідних органів, які підкреслюють необхідність збереження обережності та вжиття заходів безпеки в умовах негоди.

Хурделиця на півдні України заблокувала дороги, знеструмила населені пункти та завдала шкоди місцевим мешканцям. За даними Міністерства внутрішніх справ України, через негоду, яка вирувала впродовж останніх двох днів, загинули 10 людей. Смерть внаслідок ускладнення погодних умов зафіксовано на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві 23 людини постраждали, в тому числі й діти. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні зазначив, що внаслідок хуртовини були знеструмлені майже 1500 населених пунктів у 17 областях.

Оперативна ситуація в областях, які постраждали внаслідок негоди

В Одеській області підрозділи ДСНС залучалися до допомоги 254 рази. Відбуксовано 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям. 5 людей через негоду загинули, ще 15 – постраждали. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.

У Миколаївській області рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. На Миколаївщині 2 людини загинули, ще 2 – постраждали.

8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях. Усього відбуксовано з переметів 1530 транспортних засобів. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди.

На Херсонщині без електроенергії залишаються 34 населені пункти, з них 8 — частково. За словами голови ОВА, в області було розгорнуто 172 пункти незламності. Дороги в регіоні доступні до проїзду, однак водіїв закликають бути обережними, адже ще йдуть роботи з розчищення автошляхів.

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