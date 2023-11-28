У столиці розпочинає роботу резиденція Святого Миколая з козацьким духом

У тематичному дендропарку «Мамаєва Слобода» в Солом’янському районі Києва розпочала роботу «Головна резиденція Святого Миколая», яка унікально поєднує в собі козацькі традиції.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Особливістю резиденції є різдвяна атмосфера зі старовинним козацьким колоритом. Тут гості зможуть погрітися, вмостившись на справжню піч, попити чай «Гербата» та почастуватися медовим печивом зі Святим Миколаєм в атмосфері дідухів, вишиваних рушників, сволоків та сухоцвітів.

Щоб отримати від Святого Миколая подарунки, діти можуть розказати йому вірш чи заспівати пісню.

За попереднім замовленням для відвідувачів у «Головній резиденції Святого Миколая» організовують також дні народження, тематичні екскурсії, святкові квести, різдвяні майстер-класи (наприклад, з розпису іграшок або виготовлення різдвяної свічки), театралізовані дійства та інші розваги.

«Головна резиденція Святого Миколая» працюватиме до 26 го грудня.

Адреса: вул. Михайла Донця, 2.

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