Відомий політичний психолог Олег Хомяк запускає власний курс психології, якій допоможе ефективно керувати власним життям

Олег Хомяк вперше запускає свій курс психології життя “Перетворюй проблеми на рішення” з 6 лекцій. Бажаючі можуть приєднатись як онлайн, так і офлайн. Перше заняття курсу стартує – 30 листопада. Курс триватиме до 4 січня і проходитиме щочетверга.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Часто життя здається хаосом, наповненим випадковостями, яким неможливо управляти. Але насправді кожен може навчитися бачити його прихований устрій, розбиратися в механізмі, стати інженером власного життя. Саме для цього був створений новий курс від відомого політпсихолога Олега Хомяка “Перетворюй проблеми на рішення”: навчити усвідомлено керувати власними діями і впливати на все, що відбувається. Тобто навчити перестати бути об’єктом, на якого впливає все навколо, і перетворитися на суб’єкта – людину, яка здатна створити рішення у будь-якій ситуації.

“Бути суб’єктом свого життя та усвідомлено керувати своїми діями значить гарно розуміти дві речі: які ми є, як ми влаштовані, та знати чого ми хочемо, які цілі нашого життя. Це дозволяє прокладати свій шлях до мудрості і до успіху”, – впевнений Олег Хом’як.

Курс надасть: