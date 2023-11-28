Колекція «Cкіфське золото» повернулась в Україну

За результатом 9-річної юридичної боротьби у судах Королівства Нідерланди та забезпечення ефективного юридичного та дипломатичного супроводу подальшого виконання судових рішень, частина історії та культури України, «перлина» нашої історичної спадщини – колекція «Скіфське золото» повернулась на Батьківщину.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Як повідомлялось раніше, 9 червня 2023 року, Верховний Суд Нідерландів повністю задовольнив позовні вимоги держави Україна, зобов’язавши музей Алларда Пірсона передати Національному музею історії України музейні експонати з виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі» та залишивши в силі рішення судів першої та апеляційної інстанцій у цій справі, які також стали на бік України.

Незважаючи на перемогу України в судах Королівства Нідерланди, залишалось ще ряд юридичних, дипломатичних, безпекових та логістичних завдань, які необхідно було вирішити для фактичного повернення колекції. Процедура повернення колекції в Україну потребувала застосування спеціальних організаційних заходів, зокрема особливих заходів безпеки, захисту інформації щодо перевезення, забезпечення «режиму тиші» тощо.

Слід зазначити, що згідно з судовими рішеннями Україна мала відшкодувати Амстердамському музею Алларда Пірсона витрати, пов’язані зі зберіганням колекції протягом 9 років.

Міністерством юстиції України за участю Міністерства культури та інформаційної політики України, Національного музею історії України та за сприяння Посольства України в Королівстві Нідерланди було успішно проведено перемовини з Амстердамським музеєм Алларда Пірсона.

Як результат, Амстердамський музей Алларда Пірсона погодився не вимагати від України відшкодування витрат, пов’язаних зі зберіганням колекції.

«Ми вдячні Амстердамському музею Алларда Пірсона за цей прояв підтримки у часи, коли Україна проходить складні випробування! Хочу висловити подяку всім, хто був залучений до процесу повернення колекції в Україну, зокрема команді Мін’юсту під керівництвом Директора департаменту міжнародного співробітництва та представництва Ганни Тищенко за ефективно проведені перемовини з нідерландською стороною. Ми віримо, що ця перемога є знаковою, і невдовзі ми станемо свідками повернення Автономної Республіки Крим та інших тимчасово окупованих агресором територій під український прапор», – зазначила заступник Міністра юстиції Ірина Мудра.

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