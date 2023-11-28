Рада і Європарламент підписали меморандум про взаєморозуміння

Верховна Рада України і Європейський парламент підписали меморандум про взаєморозуміння.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

“Сьогодні (28 листопада — ред.) ми підписали дуже важливий меморандум, який окреслив загальні рамки нашої співпраці. У межах цього меморандуму буде ухвалено план щодо його реалізації”, — сказав Голова ВР Руслан Стефанчук.

Він підкреслив, що цей документ констатує конкретну співпрацю між ВР та Європарламентом і стане “великою точкою відліку майбутнього європейського поступу України”.

За словами спікера українського парламенту, у межах реалізації відповідного меморандуму в Україні відкриється представництво Європарламенту.

“Я думаю, що з кожним роком ми будемо говорити про більш міцні партнерські взаємини на всіх рівнях — і на рівні парламентів, і, можливо, на рівні подальшого представництва як асоційованих членів, і, можливо, на рівні більш потужної роботи між нашими комітетами. Основне, що ми сьогодні зафіксували, – ми йдемо до одного знаменника. Ми інтегруємося за функціоналом, інституційністю, загальними цінностями”, — додав Стефанчук. Він висловив переконання, що підписання меморандуму між ВРУ та Європейським парламентом — це дуже важливе рішення.

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