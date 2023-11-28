Проєкт GIDNA: Поліна Неня, Добринін, Мусіна закликають підтримали жінок, які пережили сексуальне насилля від російських військових  

За оцінками ВООЗ, приблизно кожна третя жінка у світі (30%) протягом свого життя зазнавала фізичного та/або сексуального насильства. Ця травма не лише завдає фізичної та емоційної шкоди жінкам — вона має негативний вплив на суспільство в цілому, руйнуючи його соціальний устрій та інститут сім’ї, а також нормалізуючи насильство в громаді.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба фонду Future for Ukraine.

Проте насильству щодо жінок можна запобігти. Вирішальний вплив тут відіграє інформування та підвищення обізнаності суспільства у цьому питанні, а також підтримка організацій та ініціатив, які протидіють насильству щодо жінок.

25 листопада Генасамблеєю ООН було оголошено Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Фонд Future for Ukraine також долучається до інформаційної хвилі та запускає 7-денну просвітницьку онлайн кампанію “Коли бракує слів” на тему сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК).

Як долучитися до марафону підтримки жінок від проєкту GIDNA?

Команда фонду на сторінках Future for Ukraine у соціальних мережах розкриває наступні теми:

Що є сексуальним насильством?

Сексуальне насильство, пов’язане з військовим конфліктом.

Що робити, якщо з вами або вашими близькими сталося СНПК?

Юридична складова СНПК.

Як підтримати людину, яка пережила горе чи насильство?

Що таке віктімблеймінг та як це впливає на те, що жінка не звертається до психотерапевта по допомогу. Чого не можна казати людині, яка пережила сексуальне насильство?

Чому варто сказати “Так!” психотерапії після пережитого сексуального насильства?

До 7-денного марафону “Коли бракує слів” вже доєдналися відомі українські інфлюенсери: Поліна Неня, Катерина Сільченко, Даша Ши, Сабіна Мусіна, Анастасія Пуха, Катерина Терехова, Юлія Бевзенко, Нікіта Добринін, Олімпія Вайтмусташ, Анна Лу, Таня Буряк, Вікторія Семерей, Настя Івченко, Анна Зеленська та інші.

“25 листопада був Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. Це дуже важлива тема! Про це варто говорити щороку, варто нагадувати, що не можна мовчати, не можна терпіти подібне. А особливо, тому що під час війни багато жінок постраждали від сексуального насильства з боку російських окупантів або стали його свідками. І жінкам потрібна ваша допомога! Тому я підтримую проєкт GIDNA, що допомагає жінкам, які пережили сексуальне насильство від російських військових”, — висловлює слова підтримки Нікіта Добринін.

Як підтримати проєкт GIDNA?

Спеціально до марафону-підтримки, 25 листопада, фонд Future for Ukraine запрошує всіх небайдужих долучитися до благодійної ініціативи “Коли бракує слів”.

У рамках ініціативи тату-майстер Уляна Нешева розробила ескізи для тимчасових татуювань, а український виробник Arley Sign надрукував їх та всебічно підтримав ініціативу. 50% коштів від продажу кожного набору татуювань підуть на підтримку проєкту GIDNA.

Наші пращури, представники Трипільської культури, спілкувалися за допомогою символів. Згадайте себе: коли ми хочемо когось підтримати, часто буває нам бракує слів підтримки, не можемо підібрати влучної фрази, тому ми використали стародавні символи, аби показати нашу підтримку.



Ми хочемо, щоб жінки відчули її і знайшли у собі сили обрати себе та відчути себе гідною жити далі.

ПОЯСНЕННЯ ДО КОЖНОГО ЕСКІЗУ

1 – Засіяне поле та мати – родючі українські землі та продовження роду.

2 – Заклик та зоря – заклик дбати про себе, щоб зустріти оновлений новий день.

3 – Око української жінки, що не приховує своїх сліз.

4, 7 – Гідна (Gidna) назва проєкту психологічної допомоги жінкам, які пережили сексуальне насильство від російських військових.

5 – Звʼязок часів – минуле, теперішнє, майбутнє – усе має звʼязок, який мусить бути нерозривним.

6 – Людина – кожна, має право на гідне життя.

8 – Очевидні зміни та постійне оновлення – на знак віри в те, що ми здатні допомогти змінити життя на краще.

9 – Охорона – для захисту травмованої душі та тіла.

Кожен охочий може замовити тимчасові татуювання на сайті Arley Sign, а також в офлайн точках у Києві: