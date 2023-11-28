Елегантність у кожній краплі: мистецтво дегустації

Дегустація вина — найкращий спосіб познайомитися з новим продуктом, оцінити його аромат, смак та якість. Це справжнє мистецтво, торкнутися якого може кожен. У процесі дегустації можна дізнатися багато цікавого: де та як вирощено виноград, як вплинули на його смак клімат, ґрунт та регіон зростання.
Окремо в мистецтві дегустації стоїть шампанське. Якщо для оцінювання звичайних вин фахівці залучають зір, нюх та смакові рецептори, то у випадку з шампанським працює навіть слух: напій здатен зачаровувати різними способами.
Таємничий шепіт і танок бульбашок
Процес знайомства з ігристим вином розбурхує слух різними звуками — від бахкання пробки, що вилітає з пляшки, до ніжного шепоту бульбашок. Звук, який видає пробка під час відкриття, викликає відчуття свята, підіймає настрій. Момент розливу напою по келихах супроводжується легким шипінням і потріскуванням. Іскристі бульбашки «розмовляють» між собою, їхній ніжний шепіт викликає внутрішній трепет та магічне відчуття. Мелодія шипіння бульбашок залежить від віку ігристого вина, його індивідуальності.
Насолоджуйтеся нескінченним танком бульбашок у келиху: вони тягнуться ниткою на поверхню, осідають на стінках дрібними краплинами, формують «перлинні намиста» неймовірної краси.
Про що розкаже колір шампанського
Вино в келиху може переливатися різними відтінками: від блідого жовтого до кольору зістареного золота. Ніжні червонуваті відблиски вказують на присутність у купажі чорного винограду. За кольором ігристого можна судити багато про що:
Фахівці надають візуальній оцінці шампанського неабияке значення, а дегустатори-початківці можуть просто насолодитися багатогранною палітрою ігристих вин.
Смакові властивості
Смак шампанського — це цілий світ, що відкривається після першого зіткнення з рецепторами. Бульбашки в ігристому діють як підсилювач смаку та аромату. У міру того, як вони лопаються, вино розкривається новими гранями. Смак шампанського проявляється поступово та залежить від багатьох факторів. Спочатку можна відчути аромат білих квітів, а після розкриття букета — цитрусові нотки, смак лісових ягід, груші, ананаса та інші нюанси. Смак ігристого вина змінюється в міру його дозрівання: згодом молоді аромати перетворюються на яскравіші та повнотіліші. Смак шампанського — це цілий світ, повністю пізнати який неможливо навіть після десятків дегустацій.
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