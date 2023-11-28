За пошкоджене росією майно держава вже виплатила українцям понад 1,8 млрд грн

Уряд створив організаційний підготовчий комітет для проведення щорічної Конференції з питань відновлення України, яка цього разу відбудеться в Берліні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Завдання — не просто залучити ресурси для швидкої відбудови, а визначитися із довгостроковою перспективою та синхронізувати відновлення з євроінтеграцією. Ключове питання — за чий кошт має відбуватися відбудова. Відповідь України однозначна — за це платитиме росія», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що Україна очікує на дієве рішення ЄС щодо конфіскації заморожених російських активів.

Водночас Денис Шмигаль відзначив, що Уряд працює над відбудовою України вже зараз в усіх пріоритетних напрямках.

«У житловому секторі — це реалізація програми єВідновлення. За пошкоджене російськими терористами майно держава виплатила українцям понад 1,8 млрд грн. Загалом подано майже 60 тис. заяв, найбільше мешканцями Харківщини, Київщини та Миколаївщини», — повідомив очільник Уряду.

Щодо знищеного майна, за його словами, надійшло 6,4 тисячі заяв. Згенеровано майже 800 житлових сертифікатів. Відтепер цим компонентом програми єВідновлення можуть скористатися і співвласники майна.

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