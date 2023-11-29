Нова ініціатива для ефективності: BetterMe та Міністерство економіки запускають спільну програму

BetterMe у партнерстві з Міністерством економіки України розпочали нову програму, спрямовану на підвищення рівня продуктивності серед українських працівників.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Тhe Village Україна.

Програму підвищення продуктивності на роботі створили у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», яка впроваджується за ініціативою першої леді Олени Зеленської.

Програма підвищення продуктивності на роботі:

Колекція швидких тренувань на робочому місці

Вправи адаптовані для виконання в офісі або вдома біля робочого столу. Для них не потрібно зміни одягу чи взуття. До колекції вправи входять: йога-розтяжка, легка розминка для ніг, тренування для всього тіла стоячи тощо. Тривалість кожної вправи складає 5-10 хвилин.