У столиці відкрили унікальну виставку, що розповідає історію Різдва

У столиці відбулося відкриття захоплюючої виставки, присвяченої історії святкування Різдва – «Київська ялинка від XIX століття – до сьогодення».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Тhe Village Україна.

На виставці представили вінтажні ялинкові іграшки, фігурки з вати й паперу, прикраси з тонкого скла ручної роботи, гірлянди, картонні і пластикові іграшки. Також відвідувачі побачать роботи українських митців із зображенням краєвидів зимового Києва з фондів музею.

Організатори виставки прагнуть показати, як змінювалося святкування Різдва в Україні і вплив радянської влади на його традиції.

«Віфлеємську зірку замінили на п’ятикутну «кремлівську», замість ангелів – картонні й ватні піонери, червоноармійці. В іграшках відображалися досягнення Радянського Союзу – освоєння Півночі, космосу, кукурудзяна кампанія», – додають у музеї.

Виставка триватиме у Музеї історії міста Києва до 4 лютого, її можна відвідати з середи по неділю (12:00–19:00) за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 7.

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