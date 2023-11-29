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Розширення мережі «Нової пошти»: друге відділення запрацювало в Румунії

29.11.2023

Українська логістична компанія «Нова пошта» продовжує свою стратегію міжнародного розширення, відкривши своє друге відділення в Румунії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

Відділення працює щодня за адресою: м. Брашов, Str. Brânduselor 72. 

Клієнти можуть отримувати та відправляти документи, посилки до 30 кг в Україну та у Молдову.  Термін доставки в Україну від 5 днів, в Молдову – від 3 днів.

Крім цього для клієнтів Nova Post у Румунії також є можливість викликати кур’єра, щоб забрати відправлення з адреси та доставити на будь-яку адресу по всій країні. 

За 6 місяців роботи в Румунії  компанія доставила посилки майже для 8 000 людей.

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