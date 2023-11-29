Німеччина виділяє 11,5 млн євро до Цільового фонду Україна-НАТО

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін вирішив внести додаткове фінансування на суму 11,5 мільйонів євро до Цільового фонду Україна-НАТО.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє РБК-Україна.

Німецький чиновник у Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО наголосила на важливості “зробити все можливе” для підтримки вибору України “миру, свободи та безпеки”.

“Рада НАТО-Україна стане робочим двигуном, за допомогою якого Україна наближатиметься до НАТО”, – цитує Бербок МЗС Німеччини.

Також вона заявила, що стандарти НАТО, планування потенціалу та реформа Збройних сил займають “центральне місце на цьому шляху”.

“Німеччина виділяє додатково 11,5 мільйона євро до Цільового фонду НАТО-Україна”, – розповіла Бербок.

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