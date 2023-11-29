Україна досягає вагомих результатів і на полі бою, і в економіці, — глава МЗС Британії

Україна досягає величезних результатів на полі бою і в економічній сфері. Про це сьогодні, 29 листопада, у Брюсселі заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон.

Як передає Amazing Ukraine, про це передає кореспондент телеканалу FREEДОМ.

“Я був в Україні й говорив, що нам потрібно зробити все можливе, щоб допомогти українцям відбити цю жахливу агресію Путіна. І сьогодні я буду формувати консенсус щодо цієї точки зору тут, у штаб-квартирі НАТО”, — зазначив британський міністр.

Він нагадав про успіхи українських військових у Чорному морі.

“Нещодавно сталося те, що українці відтіснили російський флот у Чорному морі. Вони відкрили морський шлях для експорту. Їхня економіка зростає. І, звичайно ж, вони стукають у двері як НАТО, так і ЄС, і отримують дуже теплий відгук. Це величезні досягнення. І наше завдання сьогодні — розвинути ці досягнення і вирішити, які ще конкретні кроки ми можемо зробити, щоб допомогти українцям у їхній боротьбі”, — сказав Камерон.

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