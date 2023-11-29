Володимир Зеленський відвідав Херсонщину та Миколаївщину

Президент України Володимир Зеленський у середу відвідав Херсонську та Миколаївську область.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

У Херсоні президент оглянув найбільше укриття, облаштоване для перебування 250 людей.

Зеленському доповіли, що у місті триває робота над налагодженням системи оповіщення населення, будівництвом фортифікаційних та інженерних споруд.

У Миколаївській області Зеленський взяв участь у презентації проєктів, що реалізуються в межах патронату Королівства Данія над регіоном.

Зокрема Зеленський взяв участь у презентації офісу Посольства Данії в Миколаєві та представництва данської компанії Bright Bird, яка займається керуванням ризиками та організацією контактів для данських компаній в Україні.

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