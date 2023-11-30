У Будапешті вийшла дитяча повість до 90-х роковин Голодомору

У Будапешті випустили повість «Три сходинки Голодомору» дитячої української письменниці Еліни Заржицької, яка присвячена 90-м роковинам Голодомору в Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

Також є аудіоверсія книжки в електронному додатку.

Двотомник виданий у межах Міжнародного проєкту «Feel Europe українською».

«У книзі Еліни Заржицької про ті чорні дні України свідчать діти — маленькі герої, світлі, чисті й — попри все — невпокорені. Голодомор став болем не лише для українців, але й для всієї світової спільноти, і кожне видання про цю страшну трагедію України, кожне свідчення, художнє чи документальне — це те, що не дає згаснути свічці пам’яті та нагадує про страшну, позамежну ціну волі, про те, що ось нині, просто зараз, Україна бореться з тим самим страшним ворогом, — і надихає боротися. Бо неприспана, збережена пам’ять завжди кличе до боротьби, а такі книжки, як “Три сходинки Голодомору”, нагадують, чого слід чекати від окупанта», — зазначила Фундація у своєму дописі.

Частину примірників передадуть до «Полиці української книги Брайлем» Державної бібліотеки іноземних мов, Національної бібліотеки імені Ференца Сечені міста Будапешта та ще низки бібліотек України.

За передмову й упорядкування були відповідальні Уляна Княгинецька та Наталія Шевченко. Літературними редакторами виступили Олекса Вусик, Наталія Шевченко. Редакторка тексту шрифтом Брайля — Валентина Бутенко. Художнє оформлення виконали вихованці Дніпропетровського обласного дитячо-юнацького кіноцентру «Веснянка».

Повість видали за підтримки Посольства України в Угорщині, Товариства української культури в Угорщині, Столичного самоврядування українців в Угорщині, Самоврядування українців Ерду, Ференцвароша, Ержибетвароша, Йожефвароша та 22 району Будапешту.

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