Посилення підтримки України: Франція збільшує обсяги постачання боєприпасів

Франція оголосила про збільшення обсягу постачання боєприпасів до України у 2024 році.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив Інженер-генерал з озброєння Жан-Франсуа Док під час зустрічі української та французької делегацій у Києві.

З українського боку в події взяли участь заступники Міністра оборони України Дмитро Кліменков та Іван Гаврилюк. Делегації обговорили нагальні військові потреби та види зброї, якими Франція може допомогти українському війську.

«Цього тижня ми вже отримали кошти і здійснимо проплату на додаткову закупівлю САУ «Цезар». Дякую французькій стороні за безперервне забезпечення боєприпасами до цих систем. Звичайно, за можливості, хотілося б збільшити кількість гармат», – наголосив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Також сторони розглянули можливість посилення співпраці в оборонній сфері та налагодження логістичного забезпечення між країнами.

«Франція докладає всіх можливих зусиль, аби допомогти Україні. Наш Фонд підтримки намагається покрити частину витрат на придбання деяких запчастин та озброєння для української сторони. Ми розуміємо українські потреби, тому наступного року Франція збільшить постачання боєприпасів», — зазначив Жан-Франсуа Док, Інженер-генерал з озброєння, голова Фонду підтримки України.

Дмитро Кліменков та Іван Гаврилюк подякували французьким колегам за безперервну підтримку української армії.

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