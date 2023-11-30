На форумі ОБСЄ 36 країн виступили проти російської присутності в Україні

Під час останньої Ради міністрів Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) 36 країн-учасниць висловились із спільним закликом до рф про негайне виведення військових сил з території України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

“Ми вкотре закликаємо Росію негайно припинити свою агресивну війну проти України та повністю і беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – заявили в делегації ЄС.

Було наголошено, що “усі особи, в тому числі на керівних посадах, які несуть відповідальність за здійснені у ході російської агресії порушення в Україні, мають бути притягнуті до відповідальності”.

В ЄС підкреслили, що своєю агресивною війною проти України Росія знехтувала основними нормами, принципами і зобов’язаннями, на яких будується європейська безпека. “Сьогодні в Скоп’є ми хочемо підтвердити, що безпека України – це безпека Європи. ЄС буде однозначно підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно. Зобов’язання ЄС щодо незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишатимуться непохитними”, – заявили в ЄС.

Також у Євросоюзі запевнили у продовженні надання Україні фінансової, економічної, гуманітарної та військової підтримки, а також сприянні разом з партнерами виконанню майбутніх зобов’язань щодо безпеки України, “що допоможе їй захистити себе від спроб дестабілізації та стримувати подальші акти агресії в майбутньому”.

Крім того, було наголошено на підтримці Європейським Союзом запропонованої Україною Формули миру.

До заяви ЄС приєдналися Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Молдова, Боснія та Герцеговина, Грузія, Ісландія, Сан-Марино та Україна.

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