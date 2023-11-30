Пієлонефрит у вагітних: як проявляється і до чого може призвести

Пієлонефрит — це запальне захворювання нирок, яке найчастіше розвивається через проникнення в чашково-лоханкову систему інфекційних збудників. Він може розвинутись у будь-якому віці у пацієнта будь-якої статі, проте найбільшу небезпеку становить для вагітних жінок.

Це пов’язано з тим, що за вагітності нирки зазнають великого навантаження, а зниження їх функціональної здатності може призвести до порушень роботи організму жінки та плода. Через запалення у нирках знижується їхня фільтраційна здатність, на тлі чого в крові підвищується концентрація шкідливих речовин, зокрема сечовини та креатиніну. З їх впливом на організм ви можете ознайомитись на сайті лабораторії Ескулаб, перейшовши за посиланням: https://esculab.com/sechovyna-ureal. Фахівці обов’язково перевіряють їхню концентрацію в плазмі за виявлення патології нирок, особливо у вагітних.

Як проявляється пієлонефрит під час вагітності

Запальний процес може бути гострим чи хронічним, залежно від часу розвитку. Хронічна патологія іноді присутня і до вагітності, але вона загострюється за ступенем розвитку плода. Гостра форма виникає в цьому періоді через проникнення інфекції. Клінічно вони відрізняються вираженістю симптомів. Під час загострення вони дещо слабші, ніж за маніфестації, а в період між загостреннями хвороба може виявлятися лише незначним підвищенням температури.

За гострої форми найчастіше зазначаються: