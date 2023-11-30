Нідерланди нададуть Україні у 2024 році додаткові €2,5 мільярда

Нідерланди нададуть Україні у 2024 році додатковий пакет допомоги розміром у 2,5 млрд євро.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну усіма можливими засобами так довго, як це буде потрібно. І Нідерланди раді оголосити, що ми допоможемо Україні додатковим пакетом підтримки у розмірі 2,5 млрд євро на 2024 рік”, – сказала міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот під час виступу на пленарній сесії Ради міністрів ОБСЄ у четвер у Скоп’є.

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