Окупанти вдень обстріляли Херсонщину: є загиблі

Російські окупанти вдень 30 листопада обстріляли Херсонську область з артилерії, загинули три людини.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

“Російська армія вбила жінку у селі Садове. Пів години тому ворог обстріляв населений пункт з артилерії. На жаль, травми, несумісні з життям отримала 59-річна жителька” – голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Згодом Мрочко повідомив, що під час обстрілу у селі Садове загинули ще двоє людей: “Чоловіки 1970 і 1956 р.н. отримали травми, несумісні з життям”.

Крім того, внаслідок російського обстрілу херсонського мікрорайону Корабел постраждав чоловік.

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