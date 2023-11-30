Олена Зеленська потрапила у рейтинг 25 найвпливовіших жінок 2023 року за версією Financial Times

Перша леді України Олена Зеленська потрапила до списку найвпливовіших жінок 2023 року за версією Financial Times. Її внесли до категорії «Герої».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.

«Що мене найбільше захоплює в Олені Зеленській, то це її чесність. Вона знає, як це — прокинутися і побачити, що твоя батьківщина захоплена імперіалістичним сусідом; не знати, коли й чи побачиш ти своїх близьких наступного разу; як знайти в собі сили боротися за свободу попри все це», — сказала премʼєрка Естонії Кая Каллас, яка додала першу леді до списку.

За словами Каллас, Зеленська, як і президент України, стала світовим символом стійкості. Її лідерство у розвʼязанні проблеми психічного здоровʼя українців під час війни є життєво важливим.

Премʼєрка також зазначила, що Естонія у партнерстві з фондом Зеленської побудувала сімейні будинки для дітей, які осиротіли під час війни.

«Вона надзвичайна увагою до деталей і вмінням слухати. Тепер світ повинен послухати Зеленську і дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти росію і припинити страждання», — додала Каллас.

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