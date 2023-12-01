Європа повинна надавати Україні більше ракет та ППО – Шарль Мішель

Європа повинна надавати Україні більше ракет та ППО, адже це не лише в інтересах української сторони, а і забезпечить безпеку європейських країн, коментує Шарль Мішель.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що Європі варто створити оборонний союз, який дозволить посилити підтримку України.

“Усі ми знаємо, що ми повинні робити більше – більше ракет, більше боєприпасів, більше систем протиповітряної оборони і швидше. І це обов’язок – обов’язок перед українським народом, але і перед нашими громадянами також. Захищаючи Україну, ми захищаємо себе. І наша сильна військова підтримка, яку ми продовжуємо надавати, також надсилає сигнал нашим партнерам, особливо американським союзникам, чіткий сигнал про те, що ми ставимося до своєї безпеки серйозніше, ніж будь-коли”, – заявив Шарль Мішель.

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